Информация о решении правительства Армении, в соответствии с которым выделен участок для развертывания еще одной военной базы ВС РФ в районе населенного пункта Берд с постами, выдвинутыми почти вплотную к стыку границы Азербайджана, Грузии и Армении, пока что соответствующим армяно-российским договором не подтверждена и документ через парламентские процедуры не оформлен. Об этом «Минвалу» заявил политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

По его словам, намерение Москвы и Еревана вполне очевидно и их цель — давление на Азербайджан и Грузию в наиболее уязвимом месте — где проходят нефте-, газопроводы, транскавказская железная и автомобильная трассы.

«Скорее всего там будет российский флаг и командный состав, а солдат наберут по контракту из местных армян. Непонятно, однако, из каких резервов оснастят эту базу военной техникой. Вооруженные силы РФ еще долгие годы должны будут ремонтировать собственные танки, БМП, орудия, потрепанные в Украине и восполнять потери посредством производства новой военной техники, боезапасов. Делать это в условиях жестких западных санкций будет чрезвычайно затруднительно. Если идут разговоры о приобретении беспилотников и какой-то иной военной техники в Иране, то ситуация действительно хреновая. Свидетельством этому является и то, что Госдума по слухам намерена 15 июля на чрезвычайном заседании отправить в отставку первого вице-премьера правительства Белоусова и отвечавшего за «Роскосмос» Рогозина», –– отметил политолог.

Вместе с тем он считает, что информацию о развертывании новой военной базы РФ на границе стоит «держать на контроле, но драматизировать не следует».

«Вооруженные силы Азербайджана многократно превосходят не только армянские, но и присоединившиеся к ним российские военные контингенты как по численности, так и по уровню подготовки военных. Ну и техническое превосходство за азербайджанской армией. Мы все это продемонстрировали в ходе 44-дневной Второй Карабахской войны и не думаю, что у противостоящих сторон появится острое желание проверить это снова, тем более в условиях продолжающейся войны в Украине», – заключил Мусабеков.

Самир Ибрагимов