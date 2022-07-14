HIMARS, которые нам предоставили западные партнеры, уже наделали много проблем российским силам. Их склады с боеприпасами пылают один за другим, из-за чего враг начинает паниковать.

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в эфире «Фейгин Live».

По его словам, предоставленные партнерами HIMARS радикально изменили правила игры на поле боя. Только за сутки ВСУ нанесли удары по складам с боекомплектами в так называемых «ЛДНР», непосредственно в Донецке, а также в Новой Каховке, селе Прилесном Херсонской области и других местах. Также украинским силам удалось попасть во врага в Луганске, где он додумался разместить свой личный состав в украинской части.

«В общей сложности за неделю ВСУ нанесли более 50 ударов, и все они результативны, ни одного промаха. В их разговорах, которые мы слышим в перехватах, а также по информации разведки, состояние оккупантов близко к панике. Огромные потери, и они не знают, что с этим делать», – рассказал Арестович.