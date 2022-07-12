Главный тренер польского «Леха» Джон ван ден Бром прокомментировал поражение в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу от азербайджанского «Карабаха» в Баку со счетом 1:5.

«Хочу поздравить «Карабах» с победой и выходом в следующий раунд. Игра получилась для нас неудачной. После хорошо начала мы стали допускать ошибку за ошибкой. Также были ошибки судей. Минимум в трех эпизодах они не зафиксировали офсайд у соперника. Это отразилось на игре. Но это не причина поражения. «Карабах» очень хорошо сыграл. Этот вечер получился плохим для нас. Тяжелое поражение. Команда с нашим опытом не должна так крупно проигрывать. Этот результат связан с высококачественной игрой соперника», — приводит слова ван ден Брома портал «Азериспорт».