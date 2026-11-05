Несколько пассажирских самолетов 5 ноября изменили маршруты и совершили вынужденные посадки в разных странах Европы после сообщений об угрозах взрыва, сообщает Reuters.

Самолет Aer Lingus, выполнявший рейс EI402 из Дублина в Рим, благополучно приземлился в аэропорту Эвре во Франции, примерно в 100 км к западу от Парижа.

Еще один лайнер, принадлежащий польской авиакомпании LOT, совершил вынужденную посадку в аэропорту Завентем в Брюсселе.

Самолет Finnair, следовавший из Хельсинки в Рим, сопровождали истребители ВВС Италии. Лайнер благополучно добрался до запланированного аэропорта назначения.

Кроме того, болгарские власти сообщили о трех экстренных посадках. По данным телеканала bTV, два самолета, следовавшие из Копенгагена и Мадрида, приземлились в Софии, еще один рейс из Лондона был перенаправлен в Пловдив.