Хуситы потребовали от Саудовской Аравии выплатить $51 млрд в качестве условия прекращения боевых действий, сообщает The Wall Street Journal.

Представители движения заявили, что средства должны компенсировать ущерб от многолетних авиаударов саудовской коалиции и экономической блокады Йемена.

Кроме того, хуситы добиваются официального признания со стороны Эр-Рияда в качестве законных правителей Йемена.

По данным издания, требования были выдвинуты после серии атак на саудовские нефтяные танкеры в Красном море и установления контроля над территориями в районе стратегически важного Баб-эль-Мандебского пролива.