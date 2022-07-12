Бывший президент США Дональд Трамп считает, что в 80 лет жизнь только начинается.

Такое заявление он сделал, не забыв при этом сделать выпал в сторону президента Джо Байдена.

«Президент Байден в свои 79 лет, один из старейших президентов в истории, но так-то он не старик. Есть много людей, остающихся и в 80, и в 90 лет в порядке, с таким же острым умом, как и раньше», — сказал он.

Трамп считает, что Байден не является одним из них.

«Однако это имеет мало общего с его возрастом. На самом деле, жизнь только начинается в 80», — резюмировал он.