Глава британского МИД Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост главы правящей Консервативной партии страны и ее правительства. Об этом она объявила в авторской статье, опубликованной в воскресенье вечером на сайте газеты The Daily Telegraph, сообщает ТАСС.

«Мы сталкиваемся с серьезнейшими вызовами у себя дома на фоне глобального экономического кризиса. Мы сталкиваемся и с серьезнейшими вызовами за рубежом, исходящими от агрессивной России и все более решительного Китая, — написала она. — Осталось меньше двух лет для подготовки к следующим выборам. Это будет трудное противостояние, но в нем можно победить, выполнив обещания перед британским народом. Я выдвигаю свою кандидатуру, потому что могу вести людей за собой, выполнять обещания и принимать трудные решения».

Трасс заявляет, что с первых дней премьерства будет снижать налоги как для населения, страдающего из-за резкого роста цен, так и бизнеса, который должен оставаться конкурентоспособным. Она также заявила о необходимости воспользоваться всеми преимуществами Brexit, сократить численность государственного аппарата и отказаться от практики чрезмерного вмешательства государства в жизнь людей.

Глава МИД — один из самых ярых критиков действий РФ в кабинете министров Бориса Джонсона, который 7 июля объявил, что покинет пост премьера. В статье Трасс ставит себе в заслугу то, что «помогла Великобритании возглавить международные ответные действия» на военную операцию России на Украине и ввела против Москвы «жесткий пакет санкций, дав пример всему миру». Трасс и британский министр обороны Бен Уоллес считались фаворитами гонки за премьерский пост, однако 9 июля Уоллес объявил, что не будет участвовать во внутрипартийной избирательной кампании.

Нетипичный консерватор

46-летняя Трасс возглавляет ведомство с сентября 2021 года. Она уже десять лет не покидает состав правительства, меняя один портфель на другой при трех премьерах (Дэвид Кэмерон, Тереза Мэй, Борис Джонсон) и ни разу не отправившись «передохнуть» на предназначенные для рядовых депутатов задние скамьи в Палате общин. По этому показателю с ней мог соперничать лишь бывший министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис. Он занимал министерские посты почти без перерыва с 2014 года, но ушел в отставку на прошлой неделе.

Детство Трасс прошло в Шотландии и на севере Англии, который считается экономически неблагополучной частью страны и оплотом лейбористов. Мэри Элизабет (именно второе имя она с детства использует как основное) была старшей из четверых детей в семье университетского профессора-математика и медсестры. Трасс — едва ли не единственный член нынешнего кабинета, окончивший государственную школу, которая не осуществляла отбор учеников по успеваемости или платежеспособности. При этом она получила место в Оксфорде и именно там, по ее собственному признанию, впервые близко столкнулась со сторонниками консервативной идеологии, которых до тех пор не было среди ее знакомых. Совершив идеологический разворот на 180 градусов, девушка прониклась идеями тори и примкнула к консерваторам, когда ей было чуть больше 20 лет.

В одном из интервью Трасс признавалась, что в ее семье придерживались «крайне левых» взглядов. По данным газеты Daily Mail, отец Трасс отказывался участвовать в предвыборных кампаниях дочери из-за того, что та баллотировалась в парламент от Консервативной партии. Ее мать была активисткой британской организации, выступающей за ядерное разоружение, и нередко брала дочь-школьницу на антивоенные демонстрации и протесты против политики Тэтчер, где юная Элизабет вместе с родителями кричала «Долой Мэгги!». Однако сейчас Трасс эксплуатирует образ Маргарет Тэтчер, выбирая наряды, и называет ее своим кумиром.

Первые шаги

После окончания вуза, где она изучала философию, политику и экономику, Трасс работала в нефтегазовой компании Shell и телекоммуникационной Cable & Wireless, а затем стала заместителем главы аналитического центра Reform, изучающего способы улучшения работы систем здравоохранения и образования, судебной и пенсионной систем. В 26 лет Трасс впервые приняла участие в парламентских выборах, потерпев фиаско, четыре года спустя — в 2005 году — ее ждало новое разочарование, однако в 2006-м она была избрана в совет лондонского района Гринвич, где привлекла к себе внимание и попала в списки перспективных кандидатов в парламент, которые составлялись по указанию премьер-министра Дэвида Кэмерона (возглавлял кабмин с 2010 года по 2016 год), стремившегося сделать состав Консервативной партии более инклюзивным за счет представителей этнических меньшинств и женщин.

В 2010 году Трасс в третий раз баллотировалась в парламент — на этот раз при мощной поддержке партии, которая выдвинула ее от округа в Юго-Западном Норфолке, где кандидату от тори была практически гарантирована победа. Предвыборную кампанию омрачил скандал вокруг супружеской измены Трасс, у которой, как оказалось, в 2006 году был роман с Марком Филдом — на тот момент депутатом от тори, однокашником Бориса Джонсона и экс-главы МИД королевства Джереми Ханта. Для Филда, который недавно покинул большую политику, скандал окончился разводом, но Трасс сохранила брак и успешно отразила попытку отстранить ее от участия в выборах, обвинив оппонентов в сексизме и излишней лояльности к политикам-мужчинам, позволяющим себе изменять женам без какого-либо ущерба для карьеры.

Свой парламентский путь Трасс начинала вместе с Домиником Раабом (министр юстиции), Прити Пател (министр внутренних дел) и Квази Квартенгом (министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии) — своими нынешними коллегами по кабинету министров, которые были избраны в том же году. Перьям этой четверки принадлежит своеобразный манифест неолибералов-тэтчеристов «Британия, свободная от цепей» (Britannia Unchained) — вышедшая в 2012 году книга, в которой группа молодых тори, выступая с позиций умеренного евроскептицизма и экономического либертарианства, бичует пороки «ленивого общества» и ставит в пример Соединенному Королевству другие страны, которые уделяют больше внимания образованию, не душат бизнес чрезмерными налогами и не так сильно вмешиваются в экономику ради достижения иллюзорной социальной справедливости. Текст книги во многом совпадает с идеологией будущих «брекзитеров», которые будут так же продвигать идею «Глобальной Британии», которая не довольствуется вторыми и третьими ролями в мире и должна осуществлять экономическую и международную торговую политику без оглядки на Брюссель.

В том же 2012 году — спустя всего два года после избрания — Трасс заняла должность младшего замминистра образования, а еще через два года получила первый министерский портфель — главы Минсельхоза.

Протеже премьера

В 2016-2017 годах Трасс занимала пост министра юстиции, но лишилась его на фоне критики со стороны юридического сообщества. Возвращением на первые роли она обязана Джонсону, который взял ее в свой кабинет как сторонницу Brexit, хотя при проведении референдума 2016 года она выступала за сохранения членства страны в ЕС. Британские комментаторы отмечают, что Трасс также одной из первых поддержала кандидатуру Джонсона в борьбе за пост главы Консервативной партии в 2019 году, хотя первоначально планировала баллотироваться сама.

Заняв должность главы МИД, Трасс сохранила за собой принадлежавший ей ранее пост министра по делам женщин и равноправия.

В посвященных личной жизни интервью Трасс говорила, что больше всего ценит свободу, а сильнее всего сожалеет о тех моментах, когда она не решалась высказать свое мнение достаточно веско и громко. До того как возглавить МИД, она говорила о том, что в виде хобби печет торты, круассаны и булочки, называя это одним из лучших известных ей способов снять стресс, и лично вела страницу в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), не доверяя это помощникам. Два года назад Трасс отметила двадцатую годовщину свадьбы. Своего мужа — бухгалтера Хью О’Лири — она встретила на съезде молодых консерваторов. У пары двое дочерей-подростков — Либерти и Франсис (оба имени обыгрывают слово «свобода»).