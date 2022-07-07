Гуманитарное сотрудничество на уровне посольств нередко превращается в арену низкопробных провокаций. Подтверждением тому — новости из столицы Кыргызстана Бишкека.

Как сообщает Minval, вначале на официальной странице в Facebook Департамента кинематографии Кыргызстана появилось сообщение: здесь 8 июля Alliance Francaise Bishkek пройдет показ фильма «Если стихнет ветер» (Франция, Армения, Бельгия, 2020) режиссера Норы Мартиросян. На странице любезно размещен и синопсис: «Международный аудитор Ален приезжает в «Арцах» (здесь и далее кавычки наши — Minval), чтобы дать оценку новому аэропорту. Он сталкивается с особой атмосферой самопровозглашенной «республики» и проникается ее жителями, в особенности мальчиком Эдгаром, у которого рядом с аэропортом свой собственный бизнес». После фильма было анонсировано обсуждение с Эммануэль Фосильон, региональным атташе по аудиовизуальному сотрудничеству, о возможностях совместного производства фильмов между Кыргызстаном и Францией. Размещена и афиша на двух языках — французском и армянском, где без труда угадывается диспетчерская вышка так и не заработавшего аэропорта в Ходжалы.

Эта новость вызвала ожидаемое возмущение у азербайджанской общественности. Через несколько часов после «взрыва» в азербайджанском сегменте соцсетей Бишкекский Департамент кинематографии новость удалил. Но вот вопросы остались — к властям Франции.

Планировался в Бишкеке не частный видеопросмотр: фильм представлял Alliance Francaise Bishkek, который, как сообщается на его сайте, «работает в тесном сотрудничестве с Посольством Франции в Кыргызстане и является официальным языковым и культурным представителем Франции в Кыргызстане», а после фильма — беседа с региональным атташе по культуре. А вот чем является выбранный фильм — культурой или пропагандой сепаратизма? И если Франция, как заявляют ее дипломаты, признает территориальную целостность Азербайджана, если она — одна из ведущих стран Евросоюза, а ЕС осуществляет посредническую миссию в Карабахе, то как понимать такой выбор фильма для кинопоказа? И тем более то, что в синопсисе, а это официальный пресс-релиз, упоминается «Арцах»?

А в конце хочется напомнить организаторам этой кинопровокации, что аэропорт, о котором так трогательно рассказывает в своем фильме Нора Мартиросян, так и не заработал и теперь уже вряд ли заработает. Что Азербайджан в рекордные сроки построил аэропорт в Физули, и он уже действует, что на подходе — аэропорт Зангелана, а вот в Ханкенди не летало ничего покрупнее воздушных шариков. И даже армянские блогеры возмущались: как это так получилось — азербайджанцы за год отстроили и запустили аэропорт в Физули, а мы аж в 2012 году объявили о сдаче в эксплуатацию «Степанакертского аэропорта», но он так и не заработал?

А кино, конечно, снять можно. И про аэропорт, и про «чаепитие в Баку», и про «победу Армении и ее несокрушимую армию». Одно плохо — из кинозала придётся выходить в реальный мир. И отвечать на весьма неприятные вопросы. И не только армянской верхушке, но и французской дипломатии.

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