Ещё пять министров ушли в отставку в Британии и призвали действующего премьера Бориса Джонсона сложить свои полномочия.

«С глубоким сожалением мы уходим с постов членов правительства… По доброй воле, мы просим вас ради блага партии и страны уйти в отставку», — опубликовала министр промышленности Великобритании Ли Роули документ в Twitter.

Также в отставку подали министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох, министр СМИ, информации и цифровой инфраструктуры Джулия Лопес.

Документ подписали также министр в департаменте образования Алекс Бургарт и министр в департаменте жилищного строительства Нил О’Брайан.