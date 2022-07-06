Десятки армян, покинувших Гадрут после освободительной 44-дневной войны, провели перед зданием правительства Армении сидячую акцию с требованием предоставить статус беженцев.

О развитии ситуации заявил изданию news.am председатель общественной организации «во имя Гадрута» Левон Айриян.

«Мы не получили ответ из правительства. Пришли, чтобы обратили внимание на наши проблемы. Завтра с утра мы вновь придем с тем же требованием и с ожиданием с кем-нибудь встретиться. Если нас не примут, можем обратиться в международные структуры. Мы продолжим проводить сидячую забастовку или нет, завтра решим на месте, в зависимости от развития событий», — отметил Айриян.