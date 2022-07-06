Итальянский UniCredit рассматривает несколько вариантов продажи своей российской «дочки» с возможностью последующего выкупа в случае стабилизации геополитической ситуации, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, банковская группа ищет сценарий, который позволит минимизировать потери при любом исходе войны в Украине. Предложением заинтересовались несколько российских финансовых учреждений и компаний, которые хотели бы получить банковскую лицензию в стране, отмечают собеседники Bloomberg. Интерес выразили и несколько кандидатов из Китая, Турции и Индии.

UniCredit сообщил, что рассматривает вариант прекращения работы в России из-за возросших рисков, в середине марта. В первом квартале банк зарезервировал €1,23 млрд на покрытие возможных убытков в стране.