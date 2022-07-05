Азербайджанские шахматисты Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов станут участниками очередного этапа Тура чемпионов, который начнется в Майами 10 июля.

В соревнованиях также примут участие Ян-Кшиштоф Дуда, Радослав Войташек (оба — Польша), Аниш Гири (Нидерланды), Леньер Домингес, Левон Аронян, Самуэль Севян, Самуэль Шенкленд, Джеффри Шонг, Ханс Ниеман (все — США), Рихард Раппорт (Венгрия), Арьян Тари (Норвегия), Вэй Йи, Ю Венчжунь (оба — Китай) и Арджун Эригаиси (Индия) пишет «Азериспорт».

Призовой фонд турнира составит 210 тысяч долларов и 100 тысяч долларов в качестве биткоин-бонуса.