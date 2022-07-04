Сотрудники 25-го отделения полиции Низаминского района Баку в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий раскрыли факт похищения человека и задержали двоих подозреваемых.

Об этом Minval.az сообщили в правоохранительных органах.

Известно, что 3 июля в полицию обратился Риад Ширинов (2003 г.р.). Он показал, что в этот день, в 10:30 неизвестные связались с ним по телефону и сообщили, что его брат Ширин Ширинов (2000 г.р.) находится у них, поскольку совершил преступление. Злоумышленники заявили, что готовы отпустить заложника, но при одном условии — Р.Ширинов должен заплатить им выкуп в размере 500 манатов.

Оперативники сразу же вышли на след подозреваемых и задержали их. Ими оказались ранее судимый за хулиганство житель Агстафинского района Гасан Мурадов (1981 г.р.) и житель Джабраилского района Али Гасанов (1998г.р.). В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 144 (похищение человека) Уголовного кодекса АР.

Кажется, в истории киднеппинга это самый мизерный размер выкупа, который когда-либо требовали похитители. Однако это никак не влияет на тяжесть совершенного преступления. Согласно УК АР, похищение человека карается лишением свободы сроком от пяти до десяти лет.

Расследование по факту продолжается.

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