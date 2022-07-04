Специальные представители Армении и Турции по вопросу нормализации отношений между двумя странами Рубен Рубинян и Сердар Кылыч на прошлой неделе в Вене провели четвертую встречу.

Стороны договорились обеспечить в кратчайшие сроки возможность пересечения армяно-турецкой сухопутной границы для граждан третьих стран, посещающих соответственно Армению и Турцию, и решили начать необходимые процессы в этом направлении, сообщает Радио Свобода cо ссылкой на информацию МИД Армении.

По сообщению внешнеполитического ведомства Армении, стороны также договорились о начале осуществления в кратчайшие сроки прямых грузовых авиаперевозок между Арменией и Турцией и решили приступить к необходимым процессам в этом направлении.

Кроме того, спецпредставители двух стран обсудили другие возможные конкретные шаги, которые могут быть предприняты для достижения конечной цели полного урегулирования отношений между Ереваном и Анкарой, а также вновь подчеркнули свою договоренность продолжать процесс урегулирования без предварительных условий.

Турецкая сторона распространила сообщение о встрече такого же содержания.

Предыдущие две встречи спецпредставителей Рубиняна и Кылыча также проходили в австрийской столице, а их первая встреча в январе текущего года состоялась в Москве. После всех встреч стороны подтверждали готовность продолжать процесс без предварительных условий, заявляя, что конечной целью переговоров является полное урегулирование отношений между Арменией и Турцией.

Как можно оценить сегодняшние решения двух сторон? Можно ли считать, что впервые на таких переговорах достигнут ощутимый прогресс? И есть ли основания для дальнейших надежд?

Отвечая на поставленные вопросы Minval.az, директор Центра политических и экономических стратегических исследований (Ереван) Бениамин Погосян заявил, что пока все-таки нет оснований говорить о каком-то существенном продвижении.

«Да, в Вене сторонами были приняты два решения, но они символические. Потому что, ну, кто из граждан третьих стран реально сейчас будет из Турции через сухопутную границу ездить в Армению и обратно? Ну, максимум какие-то туристические группы, хотя, если честно, я не думаю, что даже это реально, что тургруппы станут приезжать в Армению, а потом через сухопутную границу — в Турцию. Так что, это решение, конечно, следует считать неким достижением, но больше символическим, потому что я не думаю, что кто-то станет пользоваться им на практике», — сказал Погосян.

Что касается воздушного сообщения, то есть грузоперевозок между двумя странами, то, по словам директора центра, да, может быть этим сможет воспользоваться малый бизнес Армении, который в настоящее время автобусами импортирует из Турции через Грузию одежду, бытовую химию, другие товары. Теперь они смогут делать это напрямую, по воздуху.

«Хотя, и тут я не до конца уверен, потому что сомнительно то, хватит ли финансов у мелких и средних предпринимателей для того, чтобы арендовать места для товаров в грузовых самолетах. Однако второе решение может хотя бы кому-то пригодиться. А вот первое, об открытии сухопутных границ для третьих лиц — оно не совсем понятно. Я удивлюсь, если десять человек в год воспользуются этим решением. Так что, думаю, ситуация понятна – прошло шесть месяцев с начала мирного процесса между Арменией и Турцией, не было каких-то существенных подвижек и уже многие эксперты, аналитики, в том числе в Армении, говорили, что всё это лишь процесс ради процесса, поскольку нет никакого реального прогресса, и, мне кажется, стороны решили (в первую очередь, наверное, Турция) показать, что кое-что все-таки достигнуто. Но всё это символично, это никак не назовешь ощутимым прогрессом. Если честно, я не думаю, что до президентских выборов в Турции произойдут какие-то реальные сдвиги в армяно-турецких отношениях. То есть, достигнутое в Вене – это символические шаги, нацеленные на демонстрацию того, что за прошедшие 6 месяцев есть какой-то позитивный результат», -заключил Бениамин Погосян.

Самир Ибрагимов