Генштаб ВСУ заявил, что украинские военные покинули Лисичанск. В Генштабе подчеркнули, что в условиях кратного превосходства россиян в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны привело бы к роковым последствиям.

«Мы продолжаем борьбу. К сожалению, для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма, — нужны материально-технические ресурсы. Защитники Луганской области и других регионов нашей страны героически выполняют свои гражданские и военные обязанности», — подчеркнули в Генштабе