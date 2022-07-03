Узбекистан увеличил торговлю с Азербайджаном за последние годы.

С данным заявлением сегодня выступил первый заместитель директора Центра стратегических и региональных исследований при президенте Республики Узбекистан Акрамжан Неметов на внеочередном заседании мозговых центров тюркских стран, который проходит сегодня в Шуше.

Говоря о визите президента Азербайджана в Узбекистан, он сказал, что данное событие является историческим. Особенно он подчеркнул ту широкую базу договоров подписанных между Азербайджаном и Узбекистаном во время визита.

«Потенциал сотрудничества огромен. У нас есть куда расти, но позитивные результаты уже есть. Если в 2016 году наш товарооборот с Азербайджаном составил 17 млн долларов США, то в 2021 году — 118 млн долларов США. Из года в год растет количество азербайджанских компаний, действующих в Узбекистане. Сейчас их число более 300», — обратил внимание Неметов (цитата по Report).

Также он сказал о необходимости развивать транспортных коммуникации между двумя странами.

Также Неметов был впечатлен размахом строительных работ на освобожденных территориях. «Это говорит о том, насколько и экономически и политически силен Азербайджан. Узбекистан будет участвовать в восстановлении освобожденных от оккупации территорий. Мы построим школу нового типа в Физули, который известен в нашей стране как «президентская», — отметил он.