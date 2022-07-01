2 июля в Баку и на Абшеронском полуострове в основном будет без осадков, сохранится порывистый северо-западный ветер. Об этом Minval.az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-23, днем — 30-33, в Баку ночью — 21-23, днем — 30-32 градуса тепла. Атмосферное давление повысится с 754 до 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 50-55%. Днем в некоторых северных и западных районах Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, будет дуть порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24, днем — 32-37, в горах — 8-13, днем — 17-22 градуса тепла.