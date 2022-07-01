Перед матчем второго раунда Уимблдона случилась довольно необычная ситуация. 24-летний француз Уго Умбер, который играл с 23-летним норвежцем Каспером Рувдом, забыл, что ему нужно для матча.

У парня вылетело из головы, что на теннисном корте ему понадобится ракетка. Вероятно, спортсмен даже не представлял, что в его сумке нет ракеток и понял это, только когда началась разминка, пишет onet.pl.

Но Умберу повезло. Вероятно, кто-то из его тренерского штаба нашел забытую экипировку и передал теннисисту. Сам игрок отреагировал на ситуацию с улыбкой на лице. По нему было видно, что француз даже не может поверить в то, что он забыл такую важную для игры вещь.

Болельщики на корте отнеслись к ситуации с пониманием и, когда Умбер получил ракетки, наградили аплодисментами того, кто принес их спортсмену. После небольшой разминки теннисисты приступили к игре, в которой как раз победил Умбер (6:3, 2:6, 5:7, 4:6).

Уго Умбер занимает 112 место в рейтинге АТР.