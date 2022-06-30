«Я рад сообщить, что правительство Великобритании выделило дополнительно 500 000 фунтов стерлингов Программе развития Организации Объединенных Наций (UNDP) для поддержки процесса разминирования в регионе».

Об этом сообщил в Twitter посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп, передает АПА.

Дипломат отметил, что этот регион является одним из самых загрязненных минами и неразорвавшимися боеприпасами в мире: «И самое главное, последнее финансирование обеспечит ANAMA важным обучением и экспертными советами, которые помогут обеспечить безопасность на территории, предотвратить травмы и спасти жизни людей. К настоящему времени Великобритания выделила на разминирование региона более 1 миллиона фунтов стерлингов. Наше посольство здесь также поддерживает повестку дня женщин, мира и безопасности. И мы верим, что наша поддержка будет также сосредоточена на гендерных аспектах противоминной деятельности в Азербайджане, включая помощь в создании в ближайшем будущем группы по разминированию, состоящей из женщин».