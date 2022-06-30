Президент РФ Владимир Путин сообщил в среду на встрече с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым о подготовке визитов премьер-министра Михаила Мишустина и главы Госдумы Вячеслава Володина в Азербайджан.

«Готовятся визиты нашего председателя правительства, председателя Государственной думы», — сказал Путин, напомнив, что совсем недавно Баку посетил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Самое главное — это реализация наших планов, точнее, нашего плана совместного до 2024 года. Все у нас двигается», — добавил глава российского государства.