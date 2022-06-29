Третья мировая война будет проходить в киберпространстве, заявил государственный контролёр Израиля Матаньягу Энгельман на дискуссионной панели в рамках ежегодной конференции Cyber Week 2022.

«В каком-то смысле, мы все живём внутри всемирного шоу «Большого Брата». У граждан мира нет защиты. Наши данные видны слишком многим. Наши деньги в опасности, наши дети в опасности, наше здоровье в опасности, наша безопасность в опасности», — приводит его слова The Jerusalem Post.

Энгельман добавил, что ввиду растущих угроз в Сети, с которыми сталкивается Израиль в последние годы, он решил сделать киберпространство одним из основных вопросов, который будет решать государственный аудит.