Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев резко раскритиковал бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за его призывы к немедленному вводу войск НАТО на Украину.

Медведев обвинил Джонсона в срыве мирных переговоров в начале войны и назвал его «патлатым дегенератом» и «редким провокатором».

По словам зампреда Совбеза РФ, в случае начала войны между Россией и НАТО Джонсона следует повесить на Трафальгарской площади в Лондоне. При этом Медведев допустил, что к моменту окончания такого конфликта британская столица может перестать существовать.

«Чтобы волосатая сарделька болталась в назидание потомкам. И пусть неделями висит и воняет, как в Средние века. Впрочем, повесить можно и в другом месте, если провокатор вдруг уцелеет, а его родного Лондона не будет к моменту окончания войны», — заявил он.