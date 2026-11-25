В Казахстане задержали члена правления национальной атомной компании «Казатомпром» Куаныша Омарбекова по подозрению в причастности к коррупционной схеме бывшего руководства фонда «Самрук-Казына». Об этом сообщили в Комитете национальной безопасности республики.

Задержание произошло 23 ноября. Омарбекова и других подозреваемых поместили в изолятор временного содержания. Дело расследуется по статье о даче взятки. Число задержанных и имена остальных фигурантов не раскрываются.

На следующий день совет директоров «Казатомпрома» досрочно прекратил полномочия Омарбекова и главного директора по коммерции Владислава Байгужина.

Омарбеков занимал должность главного директора по производству компании с июня 2023 года. Ранее он руководил структурами группы «Казатомпром», включая KAP Logistics и совместное предприятие «Акбастау».