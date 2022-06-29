Производитель алкоголя Diageo, в числе брендов которого Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan и другие, прекратил отгрузку и продажу своей продукции в России.

Об этом сообщили РИА Новости источники на алкогольном рынке.

Отвечая на вопрос, прекратила ли британская Diageo отгрузки в Россию, собеседник агентства ответил: «Да».

«Сегодня объявили об остановке работы в России. И, по слухам, увольняют 300 человек сотрудников», — сказал другой источник агентства.