Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что у Украины масштабные планы касательно приобретения «Байрактаров».

«Планы Украины по приобретению «Байрактаров» тоже масштабны. Только с 24 февраля Минобороны поставило на вооружение наших военных до полусотни „самолетиков“. Еще несколько уже законтрактованы и оплачены МОУ, и мы ожидаем их уже в июле», — написал он в Facebook.

По его словам, также получили новый запрос от командования ВСУ и таким образом на ближайшую перспективу почти все мощности завода Baykar Makina будут сосредоточены на обеспечении потребностей украинской армии.