Совладелец «ЛУКОЙЛа» Леонид Федун покидает должность вице-президента компании по стратегическому развитию.

«Леонид Федун, занимавший пост вице-президента «ЛУКОЙЛа» по стратегическому развитию, покидает должность в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами», — говорится в пресс-релизе компании.

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вадим Воробьёв отметил, что Федун —​ ключевой человек в истории «ЛУКОЙЛа» и развитии компании до статуса одной из крупнейших в мировом ТЭК.