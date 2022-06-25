Многие регионы в 2022 году могут столкнуться с реальным риском наступления голода. Об этом 24 июня заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления по видеосвязи на министерской конференции G7 по глобальной продовольственной безопасности.

«Существует реальный риск того, что в 2022 году голод будет объявлен во многих регионах. А 2023 год может быть еще хуже», — сказал он.

Гутерриш привел данные Всемирной продовольственной программы ООН, согласно которым за последние два года число людей в мире, испытывающих острый дефицит продовольствия, возросло более чем вдвое и составило 276 млн человек.

По его словам, основными затратами для фермеров являются удобрения и энергоресурсы.

«За последний год цены на удобрения выросли более чем наполовину, а цены на энергоносители — более чем на две трети. Пострадают все урожаи, включая рис и кукурузу, что затронет миллиарды людей в Азии, Африке, Северной и Южной Америке. Проблемы с доступом к продовольствию в этом году могут обернуться глобальной нехваткой продовольствия в следующем. Ни одна страна не будет застрахована от социальных и экономических последствий такой катастрофы», — подчеркнул он.