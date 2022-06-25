В данный момент 12 стран Евросоюза полностью или частично отключены Россией от поставок газа, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу, 24 июня.

«Мы наблюдаем картину не только за последнюю неделю и месяц, но и за весь прошлый год. Когда вы смотрите на заполнение или, лучше сказать, незаполнение хранилищ Газпромом. Потому что в прошлом году был достигнут 10-летний минимум по незаполнению газовых хранилищ. И, конечно, нужно говорить, что к настоящему времени 12 стран-членов ЕС либо полностью отрезаны от российского газа, либо частично», — рассказала она.

Фон дер Ляйен добавила, что ЕС сейчас в плане энергетики «надеется на лучшее и готовится к худшему».

На заседании Евросовета лидеры стран ЕС поручили Еврокомиссии работать над срочным поиском недорогих энергоносителей, чтобы избавиться от зависимости от РФ.

Участники саммита также призвали «принимать меры, нацеленные на более тесную координацию в сфере энергетики между членами ЕС».