Президент России Владимир Путин сравнил действия стран Запада с изречением французской королевы Марии Антуанетты, которой приписывают фразу «Ну если у них нет хлеба, пусть едят пирожные».

«Именно с таким цинизмом сейчас некоторые страны Запада, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, подходят к вопросам такого рода. Вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений. Затрудняя экспорт на мировые рынки российского зерна», — заявил Путин.

