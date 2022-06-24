По-настоящему масштабные санкции в XIX веке пытался ввести Наполеон Бонапарт, объявивший так называемую континентальную блокаду против Великобритании. Не имея возможности одолеть британский флот после поражения в Трафальгарской битве французский император решил изменить тактику и вместо непосредственной войны с Великобританией устроить войну экономическую, пишет «Вокруг света».

В 1806 году он издал декрет, запрещавший британцам пользоваться портами на подконтрольных и союзнических Франции территориях. Также были запрещены торговля и сообщение с британскими владениями.

Начавшаяся с этого декрета континентальная блокада нанесла удар по мировой экономике: Англия лишилась рынков сбыта, а европейские страны остались без востребованных товаров из «мастерской мира».

В 1807 году Российской империи после вынужденного заключения Тильзитского мира с Францией пришлось присоединиться к блокаде. Россия даже объявила Британии войну, но боевые действия шли вяло, ведь ни одна из сторон этого противостояния не желала.

Как следует из доклада российского министра коммерции Николая Румянцева, всего за год после введения блокады «привозы и отпуски» снизились на 10 и 20,5 млн рублей соответственно. Кроме того, предсказуемо подскочили цены на импортные товары.

В настоящее время консенсуса среди историков по поводу участия России в блокаде нет: одни полагают, что присоединение к санкциям нанесло серьезный урон российской экономике, другие же уверены, что потери не были критическими.

Так или иначе, часть английских товаров на российский рынок попадала контрабандой или через нейтральные страны. Это не нравилось Наполеону. Нарушение условий блокады Российской империей стало для Франции одной из многих причин объявить России войну в 1812 году. Поход в Россию обернулся для армии Наполеона катастрофой.