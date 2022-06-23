Танкеры с российской нефтью стали часто исчезать с радаров специальных систем, отслеживающих перемещение судов — за последние 10 дней из поля зрения пропали минимум три танкера. Последний раз суда были около Азорских островов, недалеко от Португалии, сообщает Bloomberg. С радаров также стали пропадать танкеры, идущие в Азию.

Агентство отмечает, что вблизи Азорских островов танкеры, вероятно, перегружали нефть на другие суда, хотя до начала военной спецоперации на Украине отгрузка там не проходила. Перегрузка нефти с одного судно на другое — обычная практика, но при этом местоположение танкеров, как правило, видно в мониторинговой системе.

Журналисты выдвигают предположение, что на фоне введения многочисленных антироссийских санкций некоторые покупатели хотят сохранить факт закупок топлива в тайне. К такой тактике прибегали перевозчики санкционной нефти из Ирана и Венесуэлы.