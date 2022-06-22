Украинские военные продолжают наносить удары по острову Змеиный в Черном море. Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил 22 июня в эфире национального телемарафона.

Буданов рассказал, что россияне размещают на острове группировку, в которую входят подразделения противовоздушной артиллерии и подразделения, у которых на вооружении реактивная артиллерия.

«[РСЗО] там три единицы. Кроме того, там катерная группа и подразделения специального назначения РФ. Эта операция продолжается. Наносится огневое поражение по объектам и операция будет продолжаться до полного освобождения острова Змеиный», – добавил глава ГУР.

Он не стал отвечать на вопрос, насколько безопасно будет находиться на острове украинским военным после его освобождения.

«Об этом еще преждевременно говорить», – пояснил Буданов.