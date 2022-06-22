Москва сомневается в искренности заявлений США о готовности работать в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление помощника госсекретаря США в связи с поддержкой деятельности Минской группы ОБСЕ.

«Я бы хотела позволить себе усомниться в искренности заявления Карен Донфрид. Если бы Вашингтон и Париж действительно считали важным уникальный посреднический формат Минской группы, то не позволили бы себе пренебречь одобренным всеми государствами-участниками мандатом», — сказала Захарова.

По ее словам, они демонстративно прервали, без каких-либо консультаций, контакты с российским сопредседателем Минской группы 24 февраля.

Тем самым, по словам Захаровой, работе тройки нанесен во многом непоправимый ущерб.

Она отметила, что никаких внятных разъяснений о причинах данного возмутительного шага до сих пор не получено:

«Нет гарантий того, что подобные безответственные действия не повторятся. Делать вид, что ничего не произошло, просто не получится. Придется учитывать новые реалии. Ставка была сделана на то, что Россию изолируют, но они просчитались в своей концепции и сами себя от нас изолировали». В то время как внешний мир не ограничивается только Евроатлантикой. Российская сторона заинтересована в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Она не может допустить, чтобы политизированные шаги отдельных внешних игроков подрывали и без того непростые усилия по восстановлению мира и стабильности в регионе. Будем делать и далее все от нас зависящее для безусловного выполнения обязательств и задач, которые были зафиксированы в заявлениях лидеров трех стран».