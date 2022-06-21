Еще в середине января сего года президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам четко озвучил мысль, что Баку будет пресекать попытки Минской группы ОБСЕ заниматься карабахским вопросом.

«Они (сопредседатели – ред.) не должны заниматься нагорно-карабахским конфликтом, потому что он решен. Мы вместо них решили эту проблему», — сказал он.

Знакомые с деятельностью (точнее, бездействием) этой аморфной структуры в вопросе карабахского урегулирования полностью разделяют позицию президента Азербайджана. Действительно, 30-летняя синекура «минчан» лишь усугубляла положение дел, затягивая все туже карабахский узел.

Многочисленные вояжи, тасовавшихся, как в колоде карт, сопредседателей, бессмысленные переговоры, завуалированная поддержка деструктивной позиции Армении – все это можно смело причислить к «достижениям» МГ ОБСЕ за почти три десятка лет.

Неудивительно, что глава азербайджанского государства вполне справедливо (тем более, после 44-дневной войны) отказался от «медвежьих услуг» никчемной структуры.

О бесполезности МГ ОБСЕ Ильхам Алиев говорил не раз, и, тем не менее, армянская сторона неизменно, когда речь заходила о карабахском вопросе, выпячивала тему почившей в бозе Минской группы.

Понять потуги Армении и ее покровителей несложно: МГ ОБСЕ для них является своего рода спасительной соломинкой, которая может помочь сохранить поствоенный статус-кво. Ереван также понимает, что чем меньше остается времени пребывания российских «миротворцев» в Карабахском регионе, тем призрачнее становятся надежды сепаратистов на «арцах».

На прошедшем на днях IX Глобальном Бакинском форуме Ильхам Алиев направил очередной, еще более жесткий месседж мечтателям, желающим реанимировать «минский труп».

«Как бы Армения ни старалась сегодня возродить Минскую группу, ей это не удастся. Такой группы больше нет, этот вопрос исчерпан. Другой важный вопрос здесь заключается в том, что Армения должна сделать очень серьезные выводы.

Если она не сделает этого, Азербайджан предпримет ряд шагов в этом отношении. При этом следует отметить, что в соглашении от 10 ноября 2020 года нет каких-либо статей или пунктов о Минской группе ОБСЕ и статусе Карабаха», — заявил президент Азербайджана.

Следует отметить, что после вторжения России в Украину 24 февраля, слова Ильхама Алиева о МГ ОБСЕ стали аксиомой, так как противостояние Запада и России достигли своей кульминационной точки.

Понятно, что при таком раскладе ни о каком сотрудничестве, в том числе, и формате Минской группы не могло быть и речи. Тем более, что в апреле глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и Франция отказались сотрудничать с Россией в Минской группе ОБСЕ.

И вот на фоне все этих заявлений слова заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Керри Донфрид звучат несколько неожиданно.

«Хотя Соединенные Штаты разорвали отношения с Россией из-за войны на Украине, они готовы продолжить сотрудничество в Минской группе ОБСЕ для мирного и длительного урегулирования», — сказала она армянским журналистам.

«США продолжают заявлять, что мы поддерживаем процесс сопредседательства Минской группы. Мы продолжаем верить, что это очень важный формат, особенно в случае Нагорного Карабаха.

И важно, чтобы мы сохраняли разные форматы, пытаясь продвигать мир. И мы продолжим это делать в ближайшее время», — подчеркнула заместитель помощника госсекретаря США.

Донфрид также ответила на вопрос о том, имеет ли она в виду сотрудничество с Россией. «Да. Россия – сопредседатель Минской группы. Так что да. Франция, США и Россия продолжат этот формат», — отметила Донфрид.

Она также прокомментировала заявления президента Ильхама Алиева, который говорит о том, что в МГ ОБСЕ нет нужды.

«Ну, Азербайджан не поддерживает процесс сопредседательства Минской группы. Соединенные Штаты поддерживают, и мы участвуем в этом процессе и продолжим участвовать», — заключила она.

Как видим, Армения не одна в своем желании возродить канувшую в Лету Минскую группу. Интересна мысль о том, что Франция, Россия и США продолжат этот формат. Она говорит в таком ключе, будто есть над чем работать. Тем более, в такой связке.

Думается, что госпожа Донфрид своим пустым заявлением хотела лишь дипломатично уважить армянскую сторону, и тем самым, хотя бы на градус повернуть Армению в сторону Запада.

Однако есть и другая сторона медали. России, пусть и ослабленной войной в Украине, выгодно монополизировать армяно-азербайджанский вопрос, оставив за бортом США и Францию. Понятно, что для Запада – это невыгодный вариант, и потому ему приходится педалировать «минскую» тему.

Таким образом, позиции Запада в регионе будут хоть как-то укреплены. Зависимая от РФ политика Армении, сбалансированность Азербайджана, отказ Грузии присоединиться к антироссийским санкциям – все эти аспекты указывают на то, что счет в Южном Кавказе не в пользу Запада, в частности, США. Вот и приходится забрасывать на поле «минский» мяч. Только госпожа Донфрид не учла один нюанс: этот мяч был выбит в аут Азербайджаном. Полтора года назад…

Сергей Иванов