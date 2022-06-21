Пропавшая неделю назад студентка БГУ, жительница Сумгайыта Эсмира Аллахвердиева (2004 г.р.) нашлась. Девушка сбежала с молодым человеком с целью выйти за него замуж. Об этом Minval.az сообщили в Бакинском государственном университете.

Напомним, что девушка пропала 14 июня, в 12:30 после того, как сдала экзамен в университете. 15 июня родители обратились за помощью в полицию. Информации о том, где сейчас находится Аллахвердиева, пока нет.

Отметим, что в Азербайджане участились случаи побегов из дома несовершеннолетних или юных девушек с целью вступить в брак. Хотя официально вступить в брак в Азербайджане можно с 18 лет, ранние браки в стране не приветствуются. Для борьбы с ними предусмотрены не только карающие нормы, но и ведется большая просветительская работа. Однако как видно, всех этих мер недостаточно, потому что проблема ранних браков в Азербайджане все еще не решена.

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