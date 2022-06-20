Россия уделяет первостепенное внимание разблокированию экономических и транспортных связей на Южном Кавказе. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой армянского правительства Николом Пашиняном в Минске.

«Практическая работа активно ведется в рамках трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров (России, Азербайджана и Армении). В ходе Петербургского экономического форума состоялось ее очередное заседание», — цитирует председателя российского кабмина «Интерфакс».

Пашинян высказался в поддержку «деблокирования всего региона» и выразил надежду, что в результате удастся достичь конкретных решений.