Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан считает, что за его смещением с должности премьер-министра исламской республики стояли Соединенные Штаты, и не последнюю роль в этом сыграл визит политика в Россию в феврале. Об этом он рассказал в интервью британской газете The Sunday Times, опубликованном в воскресенье.

Хан сообщил, что посол Пакистана в Вашингтоне направил ему телеграмму об итогах встречи с помощником госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональдом Лу в преддверии вотума о доверии, который прошел в начале апреля. По словам посла, Лу предупредил его, что Пакистан испытает на себе «последствия», если Хан не будет отправлен в отставку. Если же это будет сделано, то «все будет прощено», сообщил политик.

Хан также рассказал, что размер взятки за голосование против него «составлял $1 млн». При этом бывший премьер объяснил, что не опубликовал текст телеграммы сразу же, так как это позволило бы врагам Пакистана взломать шифр, при помощи которого она была передана.

США отрицали свое любое участие в попытках смещения Хана. Однако издание приводит слова неназванного западного дипломата, который сказал: «Как я понял, в этих местах возможно все».

«На протяжении последних 40 лет наше руководство практически преклонялось перед всем, что США требовали от нас сделать», — заявил Хан. Как говорится в статье, в борьбе за свое политическое возвращение бывший премьер делает ставку на осуждение вмешательства Соединенных Штатов в дела страны и «имперского высокомерия».

В начале июня Хан был переизбран на пост председателя оппозиционной партии «Движение за справедливость».