Бывший президент США Дональд Трамп обвинил американского лидера Джо Байдена в угрозе третьей мировой войны. Об этом сообщает «Украина.ру».

«Мы должны быть аккуратными, потому что то, как мы с этим управляемся, может закончиться следующей мировой войной», — сказал политик.

Также экс-президент отметил, что Соединенные Штаты выделяют на оружие Украины 40 миллиардов долларов, а ранее уже на эти цели было потрачено 16 миллиардов. Трамп заявил, что Европа выделяет Киеву «только малую часть» указанных средств.