В столице Венгрии, Будапеште, проходит очередная Генассамблея Международного комитета Fair Play.

На мероприятии состоялась церемония вручения престижной премии «Всемирной награды честных игр» (World Fair Play Awards), учрежденной комитетом минувшим днем, сообщает Report.

На церемонии дзюдоисту сборной Азербайджана Саиду Моллаи была вручена награда имени основателя олимпийского движения Пьера де Кубертена.

Целью Международного комитета Fair Play является защита и продвижение честных игр во всем мире.