В жилом доме в Хатаинском районе начался пожар. Происшествие имело место на улице Наджафгулу Рафиева, уточняет АПА.
Возгорание произошло на втором этаже двухэтажного жилого дома. Тушением занимаются пожарные.
В жилом доме в Хатаинском районе начался пожар. Происшествие имело место на улице Наджафгулу Рафиева, уточняет АПА.
Возгорание произошло на втором этаже двухэтажного жилого дома. Тушением занимаются пожарные.
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