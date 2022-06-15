Состоялся телефонный разговор между генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом..

Об этом генсек НАТО написал на своей странице в Twitter.

«До саммита НАТО у нас состоялась конструктивная беседа с президентом Эрдоганом. Мы обсудили решение вопроса в связи с законной обеспокоенностью Турции по безопасности в борьбе с терроризмом и важность достижения продвижения в процессе вступления Финляндии и Швеции в НАТО», — говорится в публикации генсека НАТО.