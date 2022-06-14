В Сиязанском районе произошла автоавария. На 78-м километре трассы Баку-Губа столкнулись автомобили марок Nissan Mikra и Mercedes ML.
Пострадали жители города Сиязань: Аббасова Фаргана Мовлидхан гызы, 1987 г.р., ее сестра Тагиева Афсана Мовлидхан гызы, 1985 г.р., Агаев Азер Алиаббас оглы, 2001 г.р., Аббасова Асма Фируддин гызы, 2014 г.р. и жительница Губы Амина Ровшан гызы Алиева, 2004 г.р..
Получившая тяжелые травмы Халида Халид гызы Халидзаде, 1988 года рождения, скончалась на месте ДТП.
Соответствующие органы расследуют обстоятельства происшествия, пишет «Репорт».
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