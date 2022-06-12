В случае победы Украины в войне против РФ игры с членством в НАТО и Евросоюзе будут уже неуместны. Это Украина будет решать, кто будет в новой структуре безопасности.

Об этом заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

При этом политолог назвал страны, которые до сих пор играют на стороне Кремля.

«Четыре страны — это Франция, Германия, Италия, да и не будем забывать нашего самого большого «друга» мистера Орбана — четыре эти страны играют на стороне Путина и тем самым отчаянно пытаются заставить Украину принять капитулянтское мирное соглашение», — сказал Пионтковский.