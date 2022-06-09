Петр I возвращал и укреплял территории, на нашу долю тоже выпала эта участь. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями.

«То, что нам приходится защищать себя, бороться — это очевидные вещи. Вот сейчас мы были на выставке, посвященной 350-летию Петра Первого. Почти ничего не изменилось.

Вот Пётр Первый Северную войну 21 год вел. Казалось бы там, воевал со Швецией, чего-то отторгал… Ничего не отторгал: он возвращал. Да, а как? Так и есть», — цитирует его «Интерфакс».

Также Путин заявил, что «судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять <…> и мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят».