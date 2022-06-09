До конца июня британская компания Blighter Surveillance Systems отправит в Украину радары для борьбы с дронами, сообщается на официальном сайте организации.

В рамках поддержки ВСУ в борьбе с российскими войсками, Blighter пообещала доставить украинцам большое количество радиолокационных систем A422, которые представляют из себя военный радар средней дальности с электронным сканированием за счет решетки, генерирующей непрерывные частотно-модулированные волны. Он может обнаруживать до 700 воздушных и наземных объектов одновременно на расстоянии от 10 м до 20 км, а также определять их тип при помощи искусственного интеллекта. Эффективность зависит от размера дрона, к примеру, маленькие DJI Phantom, которые активно используются в Украине для наблюдения и разведки, радар фиксирует только в 3 км. Программное обеспечение отличает БПЛА от птиц, уменьшая количество ложных тревог.

На сайте Blighter отмечается, что радары серии A400 используют технологию D3 (Digital Drone Detection), которая позволяет им улавливать мельчайшие отражения сигнала от современных БПЛА с пластиковым корпусом, даже когда они летают близко к земле или вблизи зданий, где отражения помех относительно велики. Рабочая частота идеально подходит для обнаружения деталей, таких как провода управления, аккумуляторная батарея, двигатель и модули беспроводной связи.

Радиус обзора составляет 180 градусов, что идеально подходит для обнаружения даже маленьких и медленных целей, летящих на небольшой высоте. Кроме того, радар обладает отличной системой подавления помех, которая позволяет устанавливать ее в городах, на береговой линии и на границах для быстрого реагирования на угрозы, в частности для борьбы с разведывательными беспилотниками. На одной стойке можно установить несколько решеток, чтобы расширить угол обзора вплоть до 360 градусов.

Радары защищены от пыли и воды по стандарту IP66. Среднее время безотказной работы составляет около 65 000 часов без учета дополнительных антенн, креплений и солнцезащитного экрана.