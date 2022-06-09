Обезвреживание мин возле ключевых портов Украины в Черном море может занять несколько месяцев.

Об этом заявил специальный советник Международной морской организации ООН Питер Адамс, сообщает Bloomberg.

«Даже если порты захотят открыться завтра, потребуется некоторое время, прежде чем корабли смогут войти или выйти. На полное обезвреживание морских мин в портовых районах уйдет несколько месяцев», – сказал Адамс.

По его словам, сейчас в украинских портах остаются около 450 иностранных моряков на более чем 80 судах: треть из них – из Филиппин, много из Турции, Сирии и Азербайджана.