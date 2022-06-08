С 2017 года в жаркое бакинское лето с оглушительным ревом ярких цветных болидов врывается «Формула-1» – настоящий праздник для всех фанатов скоростных гонок — самое время для слета туристов, потому что именно бакинский этап несколько раз признавался лучшим в календаре «Формула-1». Отметим, что 10 команд примут участие в этом ярком, щекочущем нервы мероприятии.

Многие – несмотря на тот факт, что «Формула-1» проходит в Баку уже 6 лет, задают один и тот же вопрос: почему именно бакинская трасса? Мир велик, почему именно Баку? Ведь гонки с таким же успехом проходят и в Монако, и в Сингапуре? А вот с этого момента хотелось бы поподробнее объяснить – почему именно Баку.

Гоночная трасса, пролегающая по центральным улицам столицы, полюбилась гонщикам по нескольким причинам: во-первых, она отличается завораживающим взгляд феерическим пейзажем старины и современности, и во-вторых, именно на бакинской трассе существует элемент, сопряженный с сумасшедшим риском, вызывающим огромный приток адреналина. Этот факт признан и гонщиками, и болельщиками, потому что гонки по бакинской трассе на бешенной скорости (иногда выше 300 км.ч) бывают не только интересными, но и весьма непредсказуемыми, ведь согласно мнению профессионалов «Формулы-1», только на бакинской трассе есть несколько захватывающих и опасных моментов, особенно перед первым поворотом, где часто три машины едут бок о бок. А такого в Монако не увидишь, так как больше внимания уделяется техническим способностям водителя, нежели его мастерству обгона именно на узких улицах Баку. На 2200-метровой прямой у гонщиков есть достаточно времени, чтобы надавить на газ и заодно проверить, насколько быстро может двигаться новое поколение автомобилей, участвующих в «Формуле-1».

По словам гонщиков, Баку — совсем не тесный, он, скорее, особенно тонкий и извилистый: стены на 8-м повороте разделяют всего 7,6 м, что делает этот участок одним из самых узких углов «Формулы-1». Но по большей части трасса протяженностью 6003 км очень быстрая и удобная для обгонов. Кроме того, когда летишь через замковую часть между средневековыми стенами, то можно почувствовать «движение времени», а это происходит далеко не на всех этапах «Формулы-1», а только в Баку – столице Страны Огней.

Конечно же, существует несколько различных способов, которыми пилоты «Формулы-1» могут воспользоваться с точки зрения стратегии, но прелесть заключается в том, что на бакинской трассе всегда есть элемент коварства, и потому профессионалы готовы использовать любые возможности, которые появляются на пути.

Кроме того, именно на бакинской трассе должна выжиматься максимальная скорость, что для городской трассы – довольно сложно, так как любая ошибка – это очень большие проблемы. Но атмосфера гонки на таком увлекательном и сложном отрезке пути, требующая огромных сил и сосредоточения, всегда бывает захватывающей.

Помимо этого, этапы бакинской «Формулы-1» имеют свою историю и интересные факты, которые были опубликованы на сайте autosport.com:

— Все пять гонок Формулы-1 в Баку с 2016 года выиграли пять разных пилотов.

— Только двум гонщикам, Нико Росбергу в 2016-м и Валттери Боттасу в 2019-м, удалось конвертировать поул в победу на улицах Баку.

— Серхио Перес и Себастьян Феттель – рекордсмены по числу подиумов на бакинском этапе, мексиканец и немец финишировали в призовой тройке по три раза.

— Только дебютная гонка на городской трассе в Баку в 2016-м обошлась без выезда сейфти-кара. В общей сложности за четыре следующие гонки машина безопасности провела на трассе 36 кругов, две трети дистанции Гран-при Азербайджана.

— На свободных заездах в 2016-м Валттери Боттас установил рекорд максимальной скорости на трассах Формулы 1, разогнавшись на главной прямой до 378 км/ч.

— В трех из пяти гонок в Баку пилот, пролидировавший наибольшее количество кругов, остался без победы. А победителям потребовалось провести во главе гонки не больше 1/3 дистанции: Даниэль Риккардо в 2017-м на пути к победе лидировал 17 кругов, Льюис Хэмилтон в 2018-м – 3 круга, Серхио Перес в 2021-м – 8 кругов.

— Шарль Леклер удерживает сразу два рекорда круга в Баку. Еще в 2017-м в Формуле-2 монегаск установил рекордное время 1.53,635, которое никто из пилотов молодежной серии за четыре года не превзошел. А в 2021-м он выиграл поул в Формуле 1 с рекордом 1.41,218.

— Действующий чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен никогда не финишировал в Баку выше четвертого места и за пять гонок набрал всего 16 очков.

— Первая гонка в Баку в 2016-м получилась настолько спокойной, а следующие четыре, наоборот, выдались столь хаотичными, что первый победитель бакинского этапа Нико Росберг до сих пор удерживает первую строчку по количеству кругов во главе пелотона. Немец, всего однажды выступивший в столице Азербайджана, возглавляет список с 51 кругами лидирования. Вторая строчка у Валттери Боттаса – 49, Льюис Хэмилтон третий – 43.

— На предстоящем этапе Red Bull Racing впервые с 2013-го может выиграть пятую гонку подряд.

— В Баку Фернандо Алонсо побьет рекорд Михаэля Шумахера по времени пребывания в Формуле-1 – 21 год, 3 месяца и 8 дней.

В дни проведения бакинского этапа «Формулы-1» город преображается: балконы домов, расположенных у трассы, заполнены людьми, на трибунах – масса людей в цветных майках и кепках, и три вечера подряд на бакинских улицах настолько многолюдно, что с трудом пробиваешься сквозь толпу, и неудивительно: ведь в дни проведения «Формулы-1» гостей ждут всевозможные развлечения – как в центре города, так и на развлекательной зоне в Приморском бульваре. Правда, в этом году в рамках гоночного уик-энда в Баку не запланировано проведение концертной программы, зато будут сюрпризы, которые, по словам организаторов, никого не оставят равнодушными.

Приоткроем завесу тайны: на Приморский бульвар возвращается любимая всеми поклонниками королевских гонок автограф–сессия, однако кто из пилотов будет готов пообщаться с фанатами и подписать открытки, все же останется под грифом «секретно». Также фанаты смогут прогуляться пит-лейну, он будет доступен. Кроме того, фотографы, аккредитованные на Гран-при Азербайджана, получат прекрасную возможность сделать захватывающие снимки гонок с крыш 7 зданий, расположенных вдоль гоночной трассы, а также с помощью специальных «окон для съемок», а значит, будем «зажигать!» в соцсетях еще очень долго, хотя этот яркий незабываемый праздник-экшн будет длиться всего три дня. Но, тем не менее, впечатлений он оставит массу — вплоть до следующего бакинского этапа.

Рауль Мамедов