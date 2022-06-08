Финляндия может рассмотреть возможность покупки беспилотников турецкого производства, если Турция поддержит ее заявку на вступление в НАТО, пишет Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) со ссылкой на Financial Times.

Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции. Анкара требует, чтобы Швеция и Финляндия публично осудили «Рабочую партию Курдистана», которую турецкие власти считают террористической, и чтобы эти страны сняли ограничения на экспорт оружия, которые наложили на Турцию вместе с несколькими другими членами Евросоюза.

Отмечается, что, по заявлению министра иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, у Турции есть оружейные технологии, которые могут заинтересовать Финляндию, в том числе — беспилотники. По словам Хаависто, Финляндия и Турция могли бы заключать контракты на поставку оружия друг с другом, если бы были членами НАТО.

Сообщается, что, по мнению экспертов, Хаависто имел в виду беспилотники Bayraktar TB2, которые применялись в конфликтах в Сирии, Ливии, Карабахе, Украине