В захваченном российскими военными Мариуполе новые «власти» вводят карантин из-за опасности вспышки холеры.

Об этом заявил в эфире украинского телевидения советник мэра города Петр Андрющенко.

«Мы наблюдаем, как город закрывается. Кроме того, начала поступать информация, что российская сторона в Ростове-на-Дону подготовила уже отдельные инфекционные отделения, где они готовятся принимать собственных военных, которые могут заболеть из-за эпидемии, и слово «холера» звучит внутри города, среди оккупационных властей и их кураторов», – сказал он.

По его словам, просто закрыть город – это самый циничный вариант борьбы с эпидемией.