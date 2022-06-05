Все версии смартфонов линейки iPhone 14 подорожают на 100 долларов.

Рост цен коснётся не только новых iPhone, но и других продуктов Apple: ноутбуков MacBook, компьютеров iMac и проч., включая наушники AirPods, отмечает издание Mobidevices.

Заработные платы сотрудников и стоимость комплектующих растёт каждый год. Это приводит к росту себестоимости, из-за чего новые продукты бренда станут дороже. Стоимость уже выпущенных устройств повышаться не будет, но и вряд ли она сильно снизится после анонса последних моделей.

В крайний раз Apple повышала ценники на свои смартфоны в 2017 году, после анонса iPhone X. Тогда цена на смартфон стартовала с отметки в $1000 долларов.

При этом эксперты отмечают, что подорожание, скорее всего, не отразится на продаже продукции компании.